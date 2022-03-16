Esnafı delirtti, polisi bile şaşırttı! Beleşçi dolandırıcı kamerada

Antalya’da yiyip, içip taksiyle dolaştıktan sonra “para bozduracağım” diyerek ortadan kaybolan ve içlerinde taksici, esnaf ile vatandaşların olduğu 12 kişiyi hemen hemen 10 bin TL dolandırdı. Dolandırıcı şahıs, emniyet güçleri operasyonu sonucu yakalandı. Zanlının bir takım işletmelerdeki görüntüleri de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dolandırıcılık hadiseleri, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı pek çok mahallede farklı tarihlerde gerçekleşti.

TÜRLÜ BAHANELERLE ORTADAN KAYBOLUYOR

Edinilen bilgiye göre, gittiği işletmelerde yemeğini yedikten sonra 'karşı tarafta oturuyorum, parayı bozdurup geleyim', taksiyle de gitmek istediği yere ulaşıp, 'parayı evden alıp geliyorum' diyerek ortadan kaybolan, girdiği apartmanlarda da 'alt komşunuzum, taksiye bozuk para vereceğim.

ESNAFLAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Parayı hemen getireceğim' diyerek para alan ve bu yöntemlerle 12 kişiyi dolandıran şüpheli, esnafı ve vatandaşları çileden çıkardı. Şikayetler üzerine Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Güvenlik kamera incelemeleri sonucu eşkali belirlenen şüphelinin Ozan A. (42) olduğu tespit edildi. Ozan A.'nın izini süren ekipler, bir işletmede otururken kıskıvrak yakaladı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Ozan A., polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, 12 olayın haricinde aynı yöntemle 30'a yakın kişiyi dolandırdığı da değerlendiriliyor.

Öte yandan, şüphelinin bazı işletmelere girip para aldıktan sonra ortadan kaybolma anları güvenlik kameralarına da yansıdı.