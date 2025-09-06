Esnaf ve vatandaşın park yeri kavgası kamerada

06 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 06.09.2025 13:39
Olay dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi 1973 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir esnaf ve vatandaş arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken, mahalleli sokağa indi. Saldırganlar, vatandaşların müdahalesinin ardından güçlükle ayrıldı. Öte yandan, esnaf ve vatandaşın park yeri kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
