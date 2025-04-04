04 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga kamerada: Bıçak çekti, taksinin camını kırdı
Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga kamerada: Bıçak çekti, taksinin camını kırdı

Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga kamerada: Bıçak çekti, taksinin camını kırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2025 18:58
Kadıköy’de yaşanan olayda, iddiaya göre bölgede esnaflık yapan bir vatandaş ile yoldan geçen ticari taksi sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen taksici ile esnaf birbirine girdi. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştıkları esnada esnaf, taksiciye bıçak çekti, ardından taksinin arka camını kırdı. Yaşanan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle kısa sürede son buldu. Kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga kamerada: Bıçak çekti, taksinin camını kırdı
Bu festivalde unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergileniyor
Bu festivalde unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergileniyor
2 yıldır aranan firarı yatak odasının altına kazdığı tünelde yakalandı!
2 yıldır aranan firarı yatak odasının altına kazdığı tünelde yakalandı!
Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga kamerada!
Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga kamerada!
Kruvaziyer Marmaris’e bin yolcu getirdi!
Kruvaziyer Marmaris'e bin yolcu getirdi!
Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga!
Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga!
Makamından ilk fotoğrafı verdi
Makamından ilk fotoğrafı verdi
Macron: ABD’deki yatırımları askıya alın
Macron: ABD'deki yatırımları askıya alın
Kazayı film gibi izlediler
Kazayı film gibi izlediler
Levent Vadisi’ne turist ilgisi
Levent Vadisi’ne turist ilgisi
Efes Antik Kenti’ne turist akını!
Efes Antik Kenti'ne turist akını!
Ankara’nın Dikmen’i davalık oldu!
Ankara’nın Dikmen’i davalık oldu!
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü tarlada yakalandı
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü tarlada yakalandı
Daha Fazla Video Göster