Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga kamerada: Bıçak çekti, taksinin camını kırdı

Kadıköy’de yaşanan olayda, iddiaya göre bölgede esnaflık yapan bir vatandaş ile yoldan geçen ticari taksi sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen taksici ile esnaf birbirine girdi. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştıkları esnada esnaf, taksiciye bıçak çekti, ardından taksinin arka camını kırdı. Yaşanan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle kısa sürede son buldu. Kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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