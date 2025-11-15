Esnaf derdini anlatırken gerçek kameralara yansıdı

15 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 15.11.2025 13:43
Eskişehir Küçük Sanayi Bölgesi'nde esnafın şikayetlerini anlattığı esnada bir otomobilin su dolu çukurdan hızla geçmesi sonucunda gazetecilerle birlikte ıslandığı anlar kameraya yansıdı. Eski döşeme kılıfları ve paspaslar ile kapatılmaya çalışılan çukurlarla ilgili şikayetini gazetecilere canlı bir şekilde gösteren esnaf, onarım yapılmasını istedi.
