Esnaf derdini anlatırken gerçek kameralara yansıdı

Eskişehir Küçük Sanayi Bölgesi'nde esnafın şikayetlerini anlattığı esnada bir otomobilin su dolu çukurdan hızla geçmesi sonucunda gazetecilerle birlikte ıslandığı anlar kameraya yansıdı. Eski döşeme kılıfları ve paspaslar ile kapatılmaya çalışılan çukurlarla ilgili şikayetini gazetecilere canlı bir şekilde gösteren esnaf, onarım yapılmasını istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN