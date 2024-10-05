Esnaf cezayı müşteriye kesti! Usulsüzlük cezasından zamlı kaçış!

Bazı işletmeler, müşterine nakit ödemede indirim vadederek, vergi kaçırıyorlar. Sıkı bir takip yürütülüyor bununla ilgili. Yaptıkları usulsüzlüğün cezasından kaçmak isteyenler ise; kart ödemelerine ekledikleri farkı, müşteriden nakitte de talep etmeye başladı. Yani fiyatı normal seviyeye çekmek yerine, ürünlerine komisyon zammı yapmaya başladılar.

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