20 Eylül 2024, Cuma
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Esmer ekmeğe hile karıştı! Renginde doğal oyun
Bezelyeden antep fıstığı, tuğla tozundan baharat, nişastadan kaşar derken fırsatçıların daha sağlıklı olarak bilinen esmer ekmeğe de hile karıştırdığı ortaya çıktı. Peki daha sağlıklı diye para verip aldığımız ekmeğin hileli olduğunu nasıl anlayacağımızı ATV Haber araştırdı. İşte detaylar…