Esma Astsubay'ın kanı yerde kalmadı

Şehit Astsubay Esma Çevik 2017'de Şırnak'a patlayıcı madde imha timi komutanı olarak atandı. 9 Aralık 2019'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının imha sırasında infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Kemal Sayar ile birlikte şehit oldu. Silah arkadaşları Esma Astsubay'ın kanını yerde bırakmadı. Mardin'de öldürülen 7 teröristten birinin, astsbubay Esma Çevik'i şehit eden ve gri kategoride aranan "Rızgar Koçer" kod adlı Serhat Ericek olduğu belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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