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Eskişehir'de zincirleme trafik kazası! 12'si asker 14 kişi yaralandı | Yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı

DHA
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Giriş: 11.04.2023 09:24
Eskişehir'de yolcu otobüsü, askeri araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 12'si asker 14 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
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