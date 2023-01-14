14 Ocak 2023, Cumartesi
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Eskişehir'de sevgilisi Tuğçe'yi vahşice öldürmüştü! Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Eskişehir’de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Tuğçe Can evinin olduğu apartmanın önünde boğazından keserek vahşice katledilmişti. Olayla ilgili genç kızın sevgilisi 22 yaşındaki Onur K. ekipler tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Ölen Tuğçe Can ile Onur K.’nin yaklaşık 1,5 aydır sevgilisi olduğu öğrenilirken, katil zanlısının gözaltına alınmadan önce intihara teşebbüs ettiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Tuğçe Can’ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesince alınarak Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Birlik Camii’ne getirildi. Acılı anne Emine Can, “Annem, kuzum. Hangi salona götürüyorlar annem? Hangi salona gidiyor benim kızım? Beni de götürün” diye feryat etti.