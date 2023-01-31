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Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u katletmişti! Kan donduran savunma: Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2023 11:02
Eskişehir'de, Hasan Fakıuğlu, 21 yaşındaki sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu tabancayla başından vurarak öldürdü. Tutuklanan Fakıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Kendisine ait silahın kazara ateş aldığını öne süren Fakıoğlu, "Yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını kestiremedim. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Silah seri modda olduğu için birkaç defa ateş aldı" dedi.
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