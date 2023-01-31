31 Ocak 2023, Salı
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Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u katletmişti! Kan donduran savunma: Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum
Eskişehir'de, Hasan Fakıuğlu, 21 yaşındaki sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu tabancayla başından vurarak öldürdü. Tutuklanan Fakıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Kendisine ait silahın kazara ateş aldığını öne süren Fakıoğlu, "Yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını kestiremedim. Silahı almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum. Silah seri modda olduğu için birkaç defa ateş aldı" dedi.