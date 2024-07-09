Eskişehir’de sert iniş yapan paraşüt tutkunu ayak bileğini kırdı!

Eskişehir'de düzenlenen paraşüt günlerinde adrenalin tutkunları peş peşe uçaktan atlayıp şov yaptı. İçlerinden biri rüzgarın etkisiyle yere sert iniş yaptı o anlarda yürekler ağıza geldi.

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