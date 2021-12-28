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Eskişehir’de otomobilin çarptığı kadın havaya savruldu... O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 28.12.2021 17:06
Eskişehir’de yaşlı bir kadına karşı şeride giren otomobilin çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Vatan Caddesi üzerinde 15 Aralık günü meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Y.'ye, önündeki aracı sollayarak karşı şeride geçen 11 DD 791 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucunda yaşlı kadın metrelerce havada uçtuktan sonra yere düştü. Ağır yaralanan Perihen Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi.

Araç bulundu şoförden iz yok

Kaza sonrasında çalışma başlatan polis ekipleri, 11 DD 791 plakalı otomobili kısa sürede buldu. Otomobili kullanan sürücünün tespiti için ise çalışmalar sürüyor.

Torunu sosyal medya üzerinden yardım istedi

Yapılan paylaşımda kaza hakkında konuşan torunu ise şu ifadelere yer verdi:
"15 Aralık günü anneannem Perihan Yalçın ile vedalaşmaya giderken, başına gelen acı olayı paylaşıyorum. Ters yönden son sürat hızlı gelerek anneanneme vurup kaçan bu şahıs kazaya değil, resmen bir cinayete teşebbüs etmiştir. Uzun uğraşlar, ameliyatlar sonrası hayata yeniden tutunan anneannem için biran önce gereğinin yapılmasını istiyorum."
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