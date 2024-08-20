Eskişehir'de olaylı gece! Polisle silahlı çatışmaya giren şahıs yakalandı

Eskişehir'de bir inşaatta gece bekçisini silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatarak havaya ateş eden şahıs, polis ekipleriyle yaşadığı silahlı çatışma ve kovalamaca sonucunda yakalandı.

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