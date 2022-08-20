20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Eskişehir’de lösemiye yenik düşen doktor Selin, 3’üncü ilik nakli için hazırlık yapıyormuş
Eskişehir’de geçen yıl doktor olarak göreve başlarken yapılan sağlık taramasında lösemi teşhisi konulan, 31 yaşındaki Selin Gizem Kıreli’nin dün yaşamını yitirdi. Tedavi sürecinde babasından ve kardeşinden ilik nakledildiği, bu kez de annesinden ilik nakli için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.