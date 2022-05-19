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Eskişehir'de korkunç cinayet! 15 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

DHA
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Giriş: 19.05.2022 16:24
Eskişehir’de babasıyla yaşayan 15 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle annesini vurarak öldürürken, 3 komşusunu da yaraladı. Annesini öldüren şahıs, evin kapısının önündeki arabaya binerek hızla kaçtı. Çevredeki diğer komşular tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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