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06.10.2019

Eskişehir'de kan donduran cinayet! Eniştesini pompalı tüfekle vurdu |Video

Eskişehir'de tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle vuran cinayet zanlı konuştu: "Namus için vurdum" dedi.

Eskişehir'de tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle ateş açarak öldüren zanlı "namus için vurdum" dedi.

"NAMUS İÇİN VURDUM"

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Ö. (22) ile eniştesi Eşref Santur (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yunus Ö. yanında bulunan pompalı tüfek ile eniştesine 5 el ateş ederek öldürdü. Bu esnada sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Ö.'yü söz konusu tüfekle birlikte yakaladı. Polisleri gördüğünde teslim olan Yunus Ö., bugün adliye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının 'neden vurdun' sorusuna cevap veren Yunus Ö., "namus için vurdum" dedi.

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