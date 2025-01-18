18 Ocak 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu!
Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu!

Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2025 22:12
Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde şüpheli 6 şahsın kaçak yollardan temin ettiği sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisi jandarma ekiplerince alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimlerce konuyla alakalı çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslara ait 8 farklı adreste yapılan aramalarda; 16 bin 404 paket sigara, 190 adet puro, 2 adet elektronik sigara, 13 şişe alkollü içki, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 takım geyik boynuzu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu!
Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu!
Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu!
İspanya’da telesiyej kazası!
İspanya’da telesiyej kazası!
Ataşehir’de sahte ve kaçak alkol denetimi
Ataşehir'de sahte ve kaçak alkol denetimi
Aldığı maddenin etkisiyle bir anda yere yığıldı!
Aldığı maddenin etkisiyle bir anda yere yığıldı!
Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan genç belediyeye sığındı
Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan genç belediyeye sığındı
Manisa’da korku dolu anlar kamerada!
Manisa’da korku dolu anlar kamerada!
HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi hedefi tam isabetl!
HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi hedefi tam isabetl!
’Yan bakma’ kavgası kamerada!
'Yan bakma' kavgası kamerada!
Öğretmenlerden kadeh kaldırıp içki içti
Öğretmenlerden kadeh kaldırıp içki içti
Mest eden kar manzaraları!
Mest eden kar manzaraları!
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu
Osmaniye’de kaçak alkol operasyonu!
Osmaniye’de kaçak alkol operasyonu!
Daha Fazla Video Göster