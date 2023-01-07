07 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eskişehir’de gönül bağı projesi! Özel çocukların annelerine özel proje

Eskişehir’de gönül bağı projesi! Özel çocukların annelerine özel proje

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2023 08:53
Eskişehir'de hayata geçirilen gönül bağı projesiyle, özel gereksinimli çocukların ailelerinin hayatlarına dokunuluyor. Peki o aileler için neler yapılıyor? İşte ayrıntılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni yöntem: Uydu fotoğrafları!
Yeni yöntem: Uydu fotoğrafları!
Özel çocukların annelerine özel proje
Özel çocukların annelerine özel proje
Doğmadan yetim kalan ikizler!
Doğmadan yetim kalan ikizler!
Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan gözaltında!
Türkiye'nin konuştuğu "Sapık" Sinan gözaltında!
Manavgat’ta 2 buçuk milyon fidan dikildi
Manavgat'ta 2 buçuk milyon fidan dikildi
Tarım Kredi Marketlerinde indirim
Tarım Kredi Marketlerinde indirim
İzmir’de 18 yaşındaki gencin sır ölümü
İzmir’de 18 yaşındaki gencin sır ölümü
Adana’da ilginç olay!
Adana'da ilginç olay!
Jandarmadan film gibi operasyon!
Jandarmadan film gibi operasyon!
Üzerine böyle yıldırım düştü
Üzerine böyle yıldırım düştü
Kovid-19’da yeni tehlike: Kraken
Kovid-19'da yeni tehlike: Kraken
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tavşan paniği!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tavşan paniği!
Daha Fazla Video Göster