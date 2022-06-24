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Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Üvey annesini sokak ortasında vurdu

DHA
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Giriş: 24.06.2022 16:48
Eskişehir’de tartıştığı üvey annesini belinden çıkardığı tabancayla Sema M.’ye ateş ederek bacağından yaradı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Abdullah T., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı.
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