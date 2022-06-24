24 Haziran 2022, Cuma
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Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Üvey annesini sokak ortasında vurdu
Eskişehir’de tartıştığı üvey annesini belinden çıkardığı tabancayla Sema M.’ye ateş ederek bacağından yaradı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Abdullah T., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı.