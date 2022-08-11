11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Çay içerken ölümden döndü

Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Çay içerken ölümden döndü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2022 14:54
Eskişehir'de bir işletmenin önünde arkadaşları oturan adamın üzerine dördüncü kattan cam düştü. Talihsiz olay sebebi ile yere yığılan İ.S., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İşletme çalışanları, başında bekledikleri arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti.
Çay içerken ölümden döndü!
Çay içerken ölümden döndü!
‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil
‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil
Alev hortumu havadan görüntülendi
Alev hortumu havadan görüntülendi
Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası
Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası
Kilitli tutuldukları evde köpekler birbirini yedi
Kilitli tutuldukları evde köpekler birbirini yedi
Bozkurt’ta sel felaketinin izleri siliniyor
Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem
CHP'li belediyelerde bitmeyen eylem
Bakan EYT için tarih verdi
Bakan EYT için tarih verdi
Korkutan patlama!
Korkutan patlama!
İşte Eren’in son fotoğrafı
İşte Eren'in son fotoğrafı
Duraklar İBB tarafından söküldü
Duraklar İBB tarafından söküldü
Daha Fazla Video Göster