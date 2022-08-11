Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Çay içerken ölümden döndü

Eskişehir'de bir işletmenin önünde arkadaşları oturan adamın üzerine dördüncü kattan cam düştü. Talihsiz olay sebebi ile yere yığılan İ.S., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İşletme çalışanları, başında bekledikleri arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti.