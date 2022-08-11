11 Ağustos 2022, Perşembe
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Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Çay içerken ölümden döndü
Eskişehir'de bir işletmenin önünde arkadaşları oturan adamın üzerine dördüncü kattan cam düştü. Talihsiz olay sebebi ile yere yığılan İ.S., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İşletme çalışanları, başında bekledikleri arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu belirtti.