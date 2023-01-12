12 Ocak 2023, Perşembe
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Eskişehir’de dehşet! Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe hayatını kaybetti
Eskişehir’de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Tuğçe Can, evinin olduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Genç kızı bıçakla boğazından, karnından ve sırtından bıçaklayan şüpheli, kaçtı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.