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Eskişehir’de dehşet! Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe hayatını kaybetti

DHA
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Giriş: 12.01.2023 16:34
Eskişehir’de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Tuğçe Can, evinin olduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Genç kızı bıçakla boğazından, karnından ve sırtından bıçaklayan şüpheli, kaçtı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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