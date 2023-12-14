14 Aralık 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Eskişehir'de cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Henüz 17 yaşında hayatını kaybetti
Eskişehir'de tramvay yolundaki yaya geçidinden geçmeye çalışırken hayatını kaybeden Kader Yürük'ün geçirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz kızın ailesi kazayı yapan Berkay Ergün'e verilen "iyi hal indirimi"ne tepki gösterirken "Bu kaza değil; bir cinayettir." dedi.