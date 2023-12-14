14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eskişehir'de cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Henüz 17 yaşında hayatını kaybetti

Eskişehir'de cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Henüz 17 yaşında hayatını kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2023 17:01
Eskişehir'de tramvay yolundaki yaya geçidinden geçmeye çalışırken hayatını kaybeden Kader Yürük'ün geçirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz kızın ailesi kazayı yapan Berkay Ergün'e verilen "iyi hal indirimi"ne tepki gösterirken "Bu kaza değil; bir cinayettir." dedi.
8 Türk yemeği dünya listesinde!
8 Türk yemeği dünya listesinde!
Cinayet gibi kaza! Görüntüler ortaya çıktı
Cinayet gibi kaza! Görüntüler ortaya çıktı
4 kişinin iterek çaldığı otomobil kamerada
4 kişinin iterek çaldığı otomobil kamerada
HTS’den çıktı! Erzan’ın 131 saniyelik sır görüşmesi
HTS'den çıktı! Erzan'ın 131 saniyelik sır görüşmesi
Önce bahar sonra kara kış!
Önce bahar sonra kara kış!
Köy evlerini A Haber görüntüledi
Köy evlerini A Haber görüntüledi
’Mavi bebek’ kabusu! Arkadaşını katletti
'Mavi bebek' kabusu! Arkadaşını katletti
Aydın’da iş yerinde patlama; 1 işçi yaralı
Aydın'da iş yerinde patlama; 1 işçi yaralı
Kadın voleybolcuya şiddet!
Kadın voleybolcuya şiddet!
Araçlara üzerine çıktılar, dışkılarını sürdüler
Araçlara üzerine çıktılar, dışkılarını sürdüler
Zirai İHA teknolojisi tarlalarda
Zirai İHA teknolojisi tarlalarda
İşte yağış öncesi ve sonrası Alibey Barajı
İşte yağış öncesi ve sonrası Alibey Barajı
Daha Fazla Video Göster