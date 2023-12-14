Eskişehir'de cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Henüz 17 yaşında hayatını kaybetti

Eskişehir'de tramvay yolundaki yaya geçidinden geçmeye çalışırken hayatını kaybeden Kader Yürük'ün geçirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz kızın ailesi kazayı yapan Berkay Ergün'e verilen "iyi hal indirimi"ne tepki gösterirken "Bu kaza değil; bir cinayettir." dedi.