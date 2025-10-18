Eskişehir’de çatıda tavus kuşu şaşkınlığı

Eskişehir Osmangazi Mahallesi’nde yaklaşık 2 gündür müstakil bir evin çatısında gezen tavus kuşu mahalleliyi hayrete düşürdü. Çıkardığı tuhaf seslerle dikkat çeken kuş, cep telefonlarına da yansıdı. Sahibi henüz belirlenemeyen tavus kuşu için ihbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemezken, kuşun güvenli bir şekilde alınması bekleniyor.

