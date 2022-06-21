Eskişehir’de akılalmaz olay! Sattığı koç 5 gün sonra geri döndü

Eskişehir’den Kütahya’nın bir köyüne satılan koç, kaçarak eski sahibine yaklaşık 30 kilometre mesafeden geri geldi. Kendisine geri dönen koçunu tekrar göndermeye kıyamayan Ahmet Kök, 2 bin 500 liraya sattığı koçunu 3 bin 500 lira ödeyerek geri aldı.