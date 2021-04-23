Eskişehir’de 7 bin nüfuslu 2 mahallede 'koronavirüs' karantinası

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı 7 bin nüfuslu kırsal Çukurhisar Yeni ve Hisar mahalleleri, artan koronavirüs vakalarının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 günlüğüne karantinaya alındı. Yaklaşık 130 kişinin temaslı, 20 kişinin ise pozitif vaka olarak evinde tedavi gördüğü mahallelerde giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince şerit ile bariyerler çekilerek kapatıldı.