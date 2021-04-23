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Eskişehir’de 7 bin nüfuslu 2 mahallede 'koronavirüs' karantinası

DHA
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Giriş: 23.04.2021 15:17
Güncelleme:23.04.2021 15:17
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı 7 bin nüfuslu kırsal Çukurhisar Yeni ve Hisar mahalleleri, artan koronavirüs vakalarının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 günlüğüne karantinaya alındı. Yaklaşık 130 kişinin temaslı, 20 kişinin ise pozitif vaka olarak evinde tedavi gördüğü mahallelerde giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince şerit ile bariyerler çekilerek kapatıldı.
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