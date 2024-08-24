24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden 35 kişiye 77 bin 976 TL para cezası kesildi
Eskişehir'de, 2024 yılı boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden 35 kişiye 77 bin 976 TL para cezası kesildi.