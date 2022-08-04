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Eskişehir’de 1 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme! Kaçan sürücü yakalandı

İHA
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Giriş: 04.08.2022 13:57
Eskişehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 4 kişinin de yaralandığı feci kazanın ardından kaçan sürücü Hasan Vurucu, jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
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