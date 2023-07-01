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Eskişehir - Kütahya yolunda yolcu otobüsü devrildi

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Giriş: 01.07.2023 10:19
Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 35 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
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