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Eskimo usulüyle kilolarca balığı bakın nasıl avladılar! Sosyal medya bunu konuşuyor | A Haber ÖZEL

A Haber
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Giriş: 07.01.2021 16:12
Güncelleme:07.01.2021 16:43
Dondurucu soğuğun hüküm sürdüğü Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde dereler dondu. Köylüler, buzu kırarak sudaki balıkları elleriyle topluyor. Balıkçılar, Eskimo usulü yöntemle kilolarca balığı avladığı o anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeye gitti ve balıkçıların avlanma taktiğini yerinde görüntüledi. İşte A Haber kamerasına özel yansıyan o anlar...

Ellerine baltaları aldılar buz tutan nehre koştular. Erzurum Pazaryolu'nda buz tutan nehre balık avlamaya koşanlar ellerine altıkları baltalarla buzları kırıp elleriyle kilolarca balığı topladılar.

Eskimo usulü balık avlama yönetmine ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Pazaryolu ilçesine gitti ve Eskimo usulü yapılan balık avcılığına ortak oldu.

Vatandaşlar günde 500 kiloya kadar balık avladıklarını istenirse bu rakamın artırılabileceğini ama ihtiyaçları kadar topladıklarını söylediler.

İşte Eskimo usulü balık avlama yöntemlerine ait A Haber kamerasına yansıya o özel görüntüler...

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