31 Mayıs 2024, Cuma
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Eskimeyen şehir Edirne! Tarihi, insanı, doğası ve lezzetleriyle Edirne...
Tarihi kimliği, doğası ve lezzetleriyle önemli bir turizm şehri Edirne. Aynı zamanda ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olan tarihi kent, son yıllarda aldığı yatırımlar ve hayata geçen projelerle gücüne güç kattı. Şimdi gelin hem Edirne'ye kısa bir yolculuğa çıkalım...