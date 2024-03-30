Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor | HATIRALAR

Yaşam öyküleriyle tecrübe abidesi olan "başımızın tacı" yaşlılarımızın hikayelerini ekrana taşıyoruz. Yıllarca koparıp attıkları takvim yaprakları yeniden canlanıyor. İşte o yorgun yüzlerin yıllarca yaşadıkları hüzün ve mutlulukların yer aldığı "Hatıralar" programı...

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