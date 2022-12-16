Eskiden oturduğu ev için yapılan deprem yardımını iade etti

Düzce'de yaşayan Haydar Geçer, boş alan eski evi depremde hasar görünce kira yardımı verildi. Ancak Haydar Geçer, evde oturmadığı için parayı iade etti, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. O parayı alamazdım." dedi.

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