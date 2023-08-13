13 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eski yapılar İstanbul'da büyük risk taşıyor

Eski yapılar İstanbul'da büyük risk taşıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2023 15:21
Deprem riski bulunan İstanbul'da eski yapılar büyük risk oluşturuyor. Peki eski yapılarda tadilat nasıl yapılmalı? Restorasyon çalışmalarında nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski yapılar İstanbul’da büyük risk taşıyor
Eski yapılar İstanbul'da büyük risk taşıyor
Teğmen Altınbaş’ın annesi yürekleri sızlattı
Teğmen Altınbaş’ın annesi yürekleri sızlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi!
İstanbul olası depreme hazır mı?
İstanbul olası depreme hazır mı?
Baltalı vahşet! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı
Baltalı vahşet! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı
Karahasanoğlu’nun vefatının 1. yıl dönümü
Karahasanoğlu’nun vefatının 1. yıl dönümü
Uygun fiyatlı ürünler bakkallarda
Uygun fiyatlı ürünler bakkallarda
Kendi boylarından büyük! Gören şoke oldu
Kendi boylarından büyük! Gören şoke oldu
Ege Denizi’nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Tarlada heyecanlandıran keşif
Tarlada heyecanlandıran keşif
Araç muayene istasyonunda panik
Araç muayene istasyonunda panik
Dev meteor heyecanı!
Dev meteor heyecanı!
Daha Fazla Video Göster