Eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! Cinayet silahını bakın nereye saklamışlar

Sultangazi'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eski sevgilisinin evinin önüne gelen Murathan Yılmaz, çıkan tartışma sonucu öldürüldü. Polis olayla ilgili aralarında eski sevgili hemşire Zehra E.'nin de bulunduğu aile üyelerinden 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silahı bir komşularına verip saklamaya çalıştıkları tespit edilen şüpheliler cinayetle ilgili iddiaları kabul etmedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.