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Eski sevgilisinin barışma talebini reddetti dehşeti yaşadı! Genç kadının yüzünü ustura ile kesti

DHA
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Giriş: 24.06.2022 15:17
Adana'nın Çukurova ilçesinde barışma teklifini reddeden eski sevgilisi A.O.'nun yüzünü ustura ile kesen Sefer Bilal'e 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Bilal'in cezasında 'haksız tahrik' ya da 'iyi hal indirimi' de uygulanmadı.
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