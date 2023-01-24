Eski sevgilisini vahşice öldüren şarkıcı Seçil hakkında kan donduran iddia: 150 bin lira istedi kardeşimin katilini biliyor!

İstanbul'da ayrılığı kabullenemeyen eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i önce sandalyenin kırık bacağıyla vurup ardından külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi hakkında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. 2018 yılında henüz 19 yaşındayken göğsünden vurulmuş halde cesedi bulunan Yaren Korucu'nun ablası Gizem Korucu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Kardeşimi, Yusuf ve Yusuf'un o zamanki sevgilisi Seçil Çiftçi öldürdü" dedi.