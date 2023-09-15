15 Eylül 2023, Cuma
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Eski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı! O caninin İfadesi pes dedirtti
Eskişehir'de Fatih Durmaz, spor eğitmenliği yapan eski sevgilisi Gamze C.'yi 15 yerinden bıçakladı. Genç kadın şans eseri hayatta kalırken saldırının ardından firar eden cani yakalanıp tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Fatih Durmaz'ın ifadesi şaşkınlık yarattı.