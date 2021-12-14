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Eski sevgili kardeşine ablasını öldürttü: 'Ablanın geceliği kaç para'

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Giriş: 14.12.2021 09:56
Diyarbakır'da, Melek Aslan'ı silahla vurarak öldüren kardeşi Mustafa Aslan ve cinayeti azmettirdiği iddia edilen eski sevgilisi Orhan Vatansever ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eski sevgili Orhan Vatansever'in, katil kardeşe 'Ablanın geceliği kaç para' mesajı göndererek tahrik ettiği, ablasının kötü yola düştüğüne kardeşi inandırıp cinayeti işlettiği gün yüzüne çıkmıştı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları…
Eski sevgili kardeşine ablasını öldürttü
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