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Eski nişanlısının önünü kesip ateş etti! Genç kız şan eseri kurşunlardan kaçtı

Eski nişanlısının önünü kesip ateş etti! Genç kız şan eseri kurşunlardan kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 20:44
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uzaklaştırma kararı olan eski nişanlının önünü kesip silahla ateş açtı. Şans eseri kendisini sıyıran kurşun kız yara almadan kurtulurken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
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Eski nişanlısının önünü kesip ateş etti!
Eski nişanlısının önünü kesip ateş etti!
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