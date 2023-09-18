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Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!

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Giriş: 18.09.2023 13:09
Bakırköy'de, bir kadının sokakta pompalı tüfekle darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelinin, kendisini korumaya çalışan kadına tüfeğin kabzasıyla vurduğu, tekme attığı ve bölgeden kaçarak uzaklaştığı yer alıyor.
Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!
Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!
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