Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!

Bakırköy'de, bir kadının sokakta pompalı tüfekle darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelinin, kendisini korumaya çalışan kadına tüfeğin kabzasıyla vurduğu, tekme attığı ve bölgeden kaçarak uzaklaştığı yer alıyor.