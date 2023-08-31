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Eski nişanlısı tarafından kaçırılan genç kız annesini aradı: Beni zorla...

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Giriş: 31.08.2023 15:39
Evden işe gitmek için çıkan 25 yaşındaki Medine Sülük, eski nişanlısı tarafından kaçırıldı. Annesini gizli numaradan arayan genç kız, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını da tutamadı. Acılı anne, kızının konuştukça sesinin titrediğini belirterek, "Biz perişan olduk. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bilen gören varsa bize yardım etsin" dedi.
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