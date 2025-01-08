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Eski muhtar adayı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Eski muhtar adayı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 01:42
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde mahalle muhtar adayı olan şahıs, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Kuzudişli Apartmanı A bloktaki evine giden Ömer Karaoğlan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan Karaoğlan, mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından özel araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Eski muhtar adayı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Eski muhtar adayı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
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