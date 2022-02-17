17 Şubat 2022, Perşembe
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Eski manken Firdevs Alkan’ın cansız bedeni bulundu! Ölümünde korkunç şüphe
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan eski manken Firdevs Alkan’dan kötü haber geldi. Arkadaşlarıyla eğlenceden dönün Alkan, uyumak için uzandığı koltukta hayatını kaybetti. Alkan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.