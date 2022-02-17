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Eski manken Firdevs Alkan’ın cansız bedeni bulundu! Ölümünde korkunç şüphe

DHA
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Giriş: 17.02.2022 09:30
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan eski manken Firdevs Alkan’dan kötü haber geldi. Arkadaşlarıyla eğlenceden dönün Alkan, uyumak için uzandığı koltukta hayatını kaybetti. Alkan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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