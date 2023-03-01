01 Mart 2023, Çarşamba
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Eski kuryenin çantasından çıkan dehşete düşürdü! Kız arkadaşı olarak görüp aynı odada kalmış! Yüzlerce yıllık...
Arkeolojik kazı alanında sergilediği süpheli davranışlarla dikkat çeken ve daha önce kuryelik yaptığı belirtilen bir gencin termal çantasından çıkan ekipleri hayrete düşürdü. Genç kız arkadaşı olarak gördüğünü ve aynı odada kaldığını belirtti.