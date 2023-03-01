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Eski kuryenin çantasından çıkan dehşete düşürdü! Kız arkadaşı olarak görüp aynı odada kalmış! Yüzlerce yıllık...

İHA
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Giriş: 01.03.2023 16:17
Arkeolojik kazı alanında sergilediği süpheli davranışlarla dikkat çeken ve daha önce kuryelik yaptığı belirtilen bir gencin termal çantasından çıkan ekipleri hayrete düşürdü. Genç kız arkadaşı olarak gördüğünü ve aynı odada kaldığını belirtti.
Çantadan çıkan şoke etti: Kız arkadaşı olarak... ÇANTADAN ÇIKAN ŞOKE ETTİ: KIZ ARKADAŞI OLARAK...

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