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Eski koca dehşeti: Ensesinden vurdu! Cesedini kızı buldu

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Giriş: 21.11.2023 09:08
Tekirdağ'da bir kadın, eski eşinin evinde ensesinden silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Gözaltına alınan eski koca, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.
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