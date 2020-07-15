Eski koca dehşeti! Çocuğunun göz önünde vurdu

Mersin'de boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Eski koca çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşatmış o anlar ise kameraya yansımıştı.

Mersin'de boşandığı Hatun Koç'u (28), 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle ayağından vurarak sakat bırakan Özkan Yarbi'nin (35) yargılanmasına devam edildi. Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Özkan Yarbi SEGBİS ile katıldı. Şikayetçi Hatun Koç ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Avukatlar, mahkemeye, Yarbi'nin kız kardeşinin Koç'a gönderdiği "Ağabeyimi tanıyorsam işini yarım bırakmaz" yazılı mesajları delil olarak sundu.



'ÇIKARSA BENİ ÖLDÜRECEK'

Duruşmada söz alan Hatun Koç, "Dışarı çıksın istemiyorum. Çıkınca beni öldürecek. Çocuklarım için korkuyorum. Geceleri uyku uyuyamıyorum" dedi. Sanık avukatı ise, müvekkilinin öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Tüfekte dört fişek varken ikisini kullanmış. İsteseydi öldürürdü" diye konuştu.



SANIK: 14 AYDIR TUTUKLUYUM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM

Duruşmada tutuklu eski koca Yarbi de, "14 aydır tutukluyum. Çocuklarımı göremiyorum. İş yerim kapalı. Tahliyemi istiyorum" dedi. Sanığın konuştuğu sırada ağlamaya başlayan Koç, polisler ile avukatlarının yardımıyla duruşma salonundan çıktı. Mahkeme heyeti, Özkan Yarbi'nin tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.