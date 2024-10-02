02 Ekim 2024, Çarşamba
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Eski koca dehşet saçtı! Silah tutukluk yapınca ölümden kıl payı döndü
İstanbul Sarıyer'de eski eşini vurmak isteyen adamın silahı tutukluk yapınca kadın, ölümden son anda kurtuldu. Şahsın, kadını kurtarmak isteyen kadının çalışanına ve bir vatandaşa silah çektiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı.