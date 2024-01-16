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Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobilinin ayna ve sileceklerini kırdı

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Giriş: 16.01.2024 16:34
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Yağız U. (38), kız arkadaşının ayrı oldukları dönemde görüştüğü G.G. hakkında, otomobilinin dikiz aynaları ile sileceğini kırdığı iddiasıyla şikayette bulundu. Araca zarar verilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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