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Eski kız arkadaşı ile ağabeyine kabusu yaşatmıştı: O olayda yeni detaylar

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Giriş: 02.01.2024 13:22
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde eski kız arkadaşı ile birlikte ağabeyi ve eşinin bulunduğu otomobile kurşun yağdıran saldırgan, olayı gerçekleştirdiği silah ile yakalandı. Eski kız arkadaşı ile ağabeyin yaralandığı olay öncesinde, tarafların randevulaşarak mezarlık yakınında buluştuğu ve aralarında yaşanan tartışmanın ardından şahsın otomobile kurşun yağdırdığı öğrenildi.
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