27 Eylül 2023, Çarşamba
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Eski kayınpederi ile kayınvalidesini darbedip, 5'inci kattan düşüp öldü
Olay, saat 23.30 sıralarında Beddik Mahallesi TOKİ Konutları'nda bulunan 10 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Şen, eski kayınpederi İsmail A. ile eski kayınvalidesi Deste A.'nın evine gitti. Burada Şen ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Şen, eski kayınpederi ile kayınvalidesini darbetti. İsmail A. ve Deste A. başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanırken, Oğuzhan Şen ise henüz bilinmeyen nedenle kavga sırasında dairenin penceresinden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şen, adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan Şen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eski kayınpederi İsmail ile kayınvalidesi Deste A. ise kafa travması sonucu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.